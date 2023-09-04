القدس (CNN)-- قالت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إن رئيس مجلس المستشارين المغربي، النعم ميارة، سيقوم بزيارة تاريخية للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، هذا الأسبوع.

وأضافت إسرائيل أن النعم ميارة سيكون أول مسؤول مغربي على الإطلاق يدخل الكنيست، حيث سيتم استقباله بسجادة حمراء وحرس شرف احتفالي.

وتأتي الزيارة وسط تحسن العلاقات بين البلدين، وبعد اعتراف إسرائيل بمطالبات المغرب المثيرة للجدل بالسيادة على "الصحراء الغربية".

وقال مجلس المستشارين في بيان، إنه بالإضافة إلى إسرائيل، سيزور النعم ميارة الأراضي الفلسطينية والأردن.

وقالت إسرائيل إن رئيس الكنيست أمير أوحانا أجرى زيارة تاريخية إلى المغرب قبل ثلاثة أشهر، مما جعله أول زعيم للبرلمان الإسرائيلي، تتم دعوته للقيام بزيارة دولة، إلى دولة إسلامية.

وقال أوحانا: "في السابق، كانت فكرة قدوم مسؤول مغربي رفيع المستوى في زيارة دولة إلى إسرائيل حلما بعيد المنال، واليوم أصبحت حقيقة مفعمة بالأمل وواعدة تؤكد إمكانية توسيع نطاق السلام في الشرق الأوسط".

والمغرب هو واحد من أربع دول ذات أغلبية إسلامية، فتحت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب التفاقيات الإبراهيمية التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.