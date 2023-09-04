دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—هبطت مركبة الفضاء ""دراغون" التي تضم طاقم "Crew 6" الذي يشمل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على الأرض صبيحة الإثنين، وفقا لمقطع فيديو نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ويضم الطاقم 4 رواد فضاء أدوا مهمة علمية في محطة الفضاء الدولية لمدة 6 أشهر قبل أن يعودوا إلى الأرض وتحط مركبتهم الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وكانت مركبة الفضاء انفصلت عن محطة الفضاء الدولية في وقت سابق من يوم الأحد قبل أن تدخل الغلاف الجوي الإثنين، وفقا لوام.

وقضى الطاقم اليوم على متن مركبة (كرو دراغون) التي يبلغ عرضها 13 قدماً بينما كانت تتحرك عبر مدار الأرض نحو موقع الهبوط المستهدف قبالة ساحل جاكسونفيل، فلوريدا، حيث هبطوا.

وكانت كبسولة "كرو دراغون" قد سافرت بسرعة تزيد عن 17 ألف ميل في الساعة (27 ألف كيلومتر في الساعة)، وعندما بدأت المرحلة الأخيرة من هبوطها، ارتفعت درجة الحرارة الخارجية لمركبة الفضاء إلى حوالي 3500 درجة فهرنهايت (1900 درجة مئوية) بينما قطعت مرة أخرى في الجزء الأكثر سمكا من الغلاف الجوي للأرض.

وداخل مقصورة المركبة الفضائية، كان الركاب محميين بدروع حرارية وكان يجب أن تبقى درجة الحرارة في درجات حرارة مريحة أقل بكثير من 100 درجة فهرنهايت (37.8 درجة مئوية).

بعد ذلك أطلقت الكبسولة مجموعة من المظلات لإبطاء هبوطها أكثر. وانتظر طاقم الإنقاذ بالقرب من موقع الإنزال، حيث بقوا على أهبة الاستعداد لسحب المركبة الفضائية من المحيط إلى قارب خاص، يسمى "عش التنين"، حيث سيتم إجراء عمليات التحقق الأخيرة من السلامة قبل أن يتمكن الطاقم من النزول.

وقبل أن يغادر رواد الفضاء المحطة الفضائية، قالت وكالة ناسا أنها كانت تراقب تأثير إعصار "إيداليا"، الذي ضرب الأربعاء صباحا على ساحل خليج فلوريدا. وضربت العاصفة شمال فلوريدا قبل أن تدخل جنوب جورجيا وتدخل ولايتي كارولينا.

ويشمل الطاقم رواد الفضاء الأربعة الذين يشكلون Crew-6 وهم رائدا الفضاء في وكالة ناسا: ستيفن بوين ووارن وودي هوبورغ، بالإضافة إلى سلطان ألنيادي، وهو ثاني رائد فضاء من الإمارات العربية المتحدة يسافر إلى الفضاء، ورائد الفضاء الروسي أندري فيدياف.

وقضى الطاقم ستة أشهر على متن المختبر المداري بعد إطلاق مهمته إلى المحطة في مارس/أذار الماضي. خلال الأسبوع الماضي، عمل رواد الفضاء من الطاقم على الترحيب وتسليم العمليات لأعضاء فريق "Crew 7"، الذين وصلوا إلى محطة الفضاء في 27 أغسطس/آب.

وخلال فترة وجودهم في الفضاء، كان من المقرر أن يشرف رواد الفضاء من "Crew 6" على أكثر من 200 مشروع علمي وتكنولوجي.