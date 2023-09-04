دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، الاثنين، أنها أحبطت محاولتي تهريب 8.763 كيلوغرامات من مادة "الشبو" المخدرة، في منفذي البطحاء، ومطار الملك خالد الدولي، واعتقلت 4 أشخاص، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت هيئة الزكاة والضريبة أنه "عُثر على تلك الكمية من الشبو "مُخبأة في مركبة خاصة، وبحوزة أحد الركاب القادمين إلى المملكة".

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى، "تمكنت من إحباط تهريب 6.497 كيلوغرامات من مادة الشبو بمنفذ البطحاء، عُثر عليها مخبأة داخل تجويف سقف إحدى السيارات القادمة عبر المنفذ"، طبقا لـ"واس".

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة أنها في المحاولة الثانية "أحبطت تهريب 2.266 كيلوغرامًا من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة ضمن أمتعة أحد الركاب القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي".

وأفادت الهيئة أنه "بعد إتمام عمليتي الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض على أشخاص"، حسبما نقلت الوكالة السعودية.