دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الإمارات إنشاء الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في الدولة، بصفتها "هيئة اتحادية" تُعنى بتنظيم الألعاب التجارية واليانصيب، وفقا ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأحد.

وعُين، كيفن مولاي، رئيسا تنفيذيا للهيئة، وفقا لـ"وام"، التي وصفته بأنه "خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاما، في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي".

ونقلت الوكالة أن مولاي أعرب عن سعادته بهذا التعيين متطلعا "مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب".

وسيُعنى فريق من كبار الخبراء على مستوى العالم في هذا المجال، بتنظيم العمل في الهيئة و" ويتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة"، وفقا لـ"وام".

وأشارت "وام" إلى أن الهيئة ستقوم بإنشاء "بيئة ألعاب مسؤولة تضمن التزام جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية الصارمة والامتثال لأعلى المعايير العالمية في هذا المجال. وسوف تقوم بتنسيق الأنشطة التنظيمية وإدارة الترخيص على مستوى دولة الإمارات، وتسهيل إطلاق الإمكانات الاقتصادية لألعاب التجارية بطريقة مسؤولة".