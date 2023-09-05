وصول سفيري السعودية وإيران إلى طهران والرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبادلت المملكة العربية السعودية وإيران السفراء، الثلاثاء، في خطوة تكميلية لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الموقع بينهما برعاية صينية في مارس/ آذار الماضي.

وقال العنزي لدى وصوله طهران، السبت: "إن توجهيات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد العنزي أن "رؤية المملكة 2030... تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادىء حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين".

وسبق أن عمل العنزي سفيرًا للسعودية لدى سلطنة عمان.

في نفس السياق، وصل سفیر إیران الجدید لدی السعودیة، علي رضا عنايتي، الثلاثاء، إلى الرياض. واستقبله مسؤولون من وزارة الخارجية السعودية والسفارة الايرانية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).