دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن رجال الأمن داهموا أوكارا للدعارة، حيث تم رصد 3 شبكات لممارسة الرذيلة، وضبط 19 متهما رجلا وامرأة من جنسيات آسيوية، في منطقة السالمية، وأنه جاري إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الاثنين: "تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، (إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص)، من رصد 3 شبكات لممارسة الرذيلة وتروج خدماتها عبر حسابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت الإدارة في بيانها: "وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم، تم ضبط 19 رجلاً وامرأة من الجنسية الآسيوية، وتم العثور على العديد من الهواتف الذكية المستخدمة في عمليات الترويج وأدوات تستخدم للأعمال المنافية، وجاري إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم".

وختمت إدارة الإعلام الأمني قائلة: "وتتقدم المؤسسة الأمنية بالشكر لكل من يقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الأفعال، مهيبة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية أو مُخلة بالآداب العامة".