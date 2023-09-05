دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي، مساء الاثنين، القبض على شخص أقدم على إحراق موقع مخصص لانتظار الحافلات، ونشرت فيديو للواقعة.

وقال الأمن العام في بيان نشره عبر حسابه على "إكس"، تويتر سابقا: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطن لإحراقه موقعا مخصصا لانتظار الحافلات".

وأشار الأمن السعودي إلى أن الشخص المذكور قام بـ"سكب مادة سريعة الاشتعال" في الموقع.

وأكد الأمن العام السعودي أنه أوقف الجاني واتخذ بحقه "الإجراءات النظامية" وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

ونشر الأمن السعودي مقطع فيديو يُظهر الشخص المقبوض عليه وهو يسكب مادة في الموقع ثم يقوم بإضرام النار فيه.