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أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 لهذا العام، بتقديم 4.5 مليار دولار لدعم مشاريع الطاقة النظيفة في أفريقيا، حسبما قال رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المُعين سلطان الجابر في قمة المناخ الإفريقية المنعقدة في نيروبي، الثلاثاء.

وستقدم التمويل شركة "مصدر" للطاقة النظيفة في أبو ظبي، وصندوق أبو ظبي للتنمية (ADFD)، وشركة الاتحاد للتأمين الائتماني (ECI)، وشركة الطاقة المتجددة AMEA Power ومقرها دبي، التمويل، إضافة إلى Africa50، وهي منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الإفريقية وبنك التنمية الأفريقي، التي انضمت أيضًا إلى المبادرة.

وأوضح الجابر: "سنخصص 4.5 مليار دولار من شأنها أن تحفز ما لا يقل عن 12.5 مليار دولار إضافية من مصادر متعددة الأطراف وعامة وخاصة، مُضيفا: "طموحنا هو أن يؤدي هذا إلى إطلاق شراكة تحويلية جديدة لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة القابلة للتمويل في إفريقيا".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان تحالف الكربون الإماراتي أنه يعتزم شراء 450 مليون دولار من أرصدة الكربون الأفريقية بحلول عام 2030 من مبادرة أسواق الكربون الأفريقية (ACMI) في قمة المناخ الإفريقية في نيروبي، التي تستمر حتى يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/ كانون الأول.