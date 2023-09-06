اتصال بين بوتين ومحمد بن سلمان بعد يوم من تمديد خفض إنتاج النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن اتصالا جرى بين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان وبوتين ناقشا عددًا من الموضوعات، "من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول "بريكس"، كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية".

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن ولي العهد السعودي والرئيس الروسي "أعربا عن رضاهما عن تطور التعاون الثنائي المتنوع، واستعرضا القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تعميق التعاون".

يأتي الاتصال بعد يوم من إعلان المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالخفض الطوعي، البالغ مليون برميل نفط يوميًا، حتى نهاية عام 2023. ومثلها روسيا التي ستواصل خفض الإنتاج بمقدار 300 الف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023.

نتيجة للقرار، ارتفع سعر خام برنت خلال تعاملات، الثلاثاء، ليتجاوز حاجز الـ90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.