السعودية.. تفاعل على إعلان صرف بدل ترحيل للموظف للمرة الأولى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار التعديل الحديث الذي نشرته جريدة أم القرى السعودية الرسمية على أحد مواد خدمة الأفراد بصرف بدل ترحيل للموظف للمرة الأولى تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الجريدة الرسمية وفقا لتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) لافتة إلى أن هذا التعديل هو على المادة (28) من نظام خدمة الأفراد.

وقالت الجريدة أن نص التعديل الجديد: "«يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك عند تعيينه لأول مرة في الخدمة.."

وتابعت في تغريدة منفصلة: "أو نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة، أو نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس، أو نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة، أو عند ابتعاثه، أو إلحاقه لمدة تزيد على ستة أشهر، أو عند انتدابه لمدة أو لمدد ثلاثة أشهر فأكثر»".