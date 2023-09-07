مجلس التعاون الخليجي: ملكية حقل "الدرة" النفطي تعود للسعودية والكويت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- جدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الخميس، التأكيد على أن ملكية ثروات حقل "الدرة" النفطي تعود للسعودية والكويت فقط، وفق ما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن الاجتماع الذي أُقيم في العاصمة الرياض.

وأصدر المجلس بيانه بعد اجتماع الدورة 157 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض جددت من خلاله دول مجلس التعاون التأكيد على "رفض استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية".

وأكد المجلس على أن "ملكية ثروات المنطقة المغمورة وحقل الدرة للمملكة والكويت"، وفقا للإخبارية.

وشدد المجلس الوزاري على " أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم"، وأهمية الحفاظ على "الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة".

ودعا المجلس الوزاري الخليجي العراق إلى "استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت".