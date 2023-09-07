محمد بن راشد يُعلق على ظهور اسم وزير إماراتي في قائمة "Time" لأهم 100 شخصية في الذكاء الاصطناعي

الشرق الأوسط
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محمد بن راشد يُعلق على ظهور اسم وزير إماراتي في قائمة "Time" لأهم 100 شخصية في الذكاء الاصطناعي
Credit: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فخره بظهور اسم وزير الذكاء الاصطناعي في الإمارات، عمر بن سلطان العلماء، في قائمة مجلة "Time" لأهم 100 شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال الشيخ محمد بن راشد على صفحته على منصة "إكس": "عمر بن سلطان العلماء.. أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم 100 شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً".

وتابع حاكم إمارة دبي قائلا: "فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته".

وختم الشيخ محمد بن راشد بالقول: "شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم"، على حد قوله.

وظهر اسم العلماء في القائمة التي نشرها المجلة إلى جانب أسماء شخصيات أخرى مثل رجل الأعمال إيلون ماسك.

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