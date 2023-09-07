دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وبحث معها "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وبحث الشيخ محمد بن زايد وفون دير لاين "سبل تعزيز (التعاون والعمل المشترك) لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين"، وفقا لوام.

واستعرض رئيس الإمارات والمسؤولة الأوروبية "عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

وتطرق الجانبان إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي ستستضيفه الإمارات وأكدا على "أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية المشتركة والقضايا الملحة، وفي مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي بما يسهم في إيجاد مستقبل أفضل للبشرية"، وفقا لوام.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، التقى مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية، لويجي دي مايو، وبحث معه "علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون الإماراتي الأوروبي في عدة مجالات"، حسبما ذكر الحساب الرسمي لمكتب وزير الخارجية على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأربعاء.