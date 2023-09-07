لماذا حذر بنك غولدمان ساكس من تمديد السعودية وروسيا لخفض إنتاج النفط؟

(CNN) -- حذر بنك غولدمان ساكس العملاء من أن هناك "مخاطرة" تتمثل في أنه إذا تركت روسيا والسعودية تخفيضات الإمدادات النفط على حالها، فإن أسعار النفط سترتفع إلى منطقة مكونة من 3 أرقام بحلول العام المقبل.

وكان الإعلان المفاجئ من قبل روسيا والسعودية رفع خام برنت فوق 91 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 10 أشهر.

وقال بنك غولدمان ساكس، في مذكرة، الثلاثاء، إنه يرى "مخاطرة" من أن يصل سعر خام برنت إلى 86 دولارا في ديسمبر/ كانون الأول، و93 دولارا في نهاية العام المقبل.

وتوقع البنك سيناريوهين، سيكون الأول، أن إمدادات النفط السعودية ستكون أقل بمقدار 500 ألف برميل يوميا عما كانت عليه في السابق، وهذا وحده من شأنه أن يضيف دولارين إلى سعر برميل النفط.

وقال غولدمان ساكس، وفقا للسيناريو الثاني، إن تمديد خفض الإمدادات "يسلط الضوء على المخاطر" التي ينطوي عليها افتراض البنك بأن دول أوبك بلس ستقوم في يناير/ كانون الثاني بعدم إلغاء نصف التخفيض البالغ 1.7 مليون برميل يوميا الذي تم الإعلان عنه في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال البنك إنه في هذا السيناريو، من المرجح أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل في ديسمبر 2024.

وشدد غولدمان ساكس على أن هذه ليست "الرؤية الأساسية" للبنك لأن أوبك بلس "من غير المرجح أن تتبع أسعار برنت بشكل جيد ومستدام فوق 100 دولار للبرميل نظرا لتركيزها على الاستقرار على المدى المتوسط، وبعبارة أخرى، فإن مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية".

وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط سيساعد السعودية على موازنة ميزانيتها وروسيا تمويل آلتها الحربية، إلا أن بنك غولدمان ساكس قال إن أسعار النفط بأرقام ثلاثية يمكن أن تتسبب في زيادة المعروض من منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة وإلهام المزيد من الاستثمار في الطاقة النظيفة.

والسبب الآخر وراء عدم رغبة أوبك بلس في شراء النفط بسعر 100 دولار، وفقا لبنك غولدمان ساكس، هو "الأهمية السياسية لأسعار البنزين الأمريكية".

وردا على سؤال حول تخفيضات الإمدادات الروسية والسعودية، الأربعاء، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يركز على “محاولة القيام بكل شيء ليتمكن من الحصول على أسعار أقل للمستهلكين".

وأضاف: "الشيء الذي ندافع عنه في نهاية المطاف هو توفير إمدادات مستقرة وفعالة من الطاقة للأسواق العالمية حتى نتمكن في الواقع من توفير الراحة للمستهلكين".