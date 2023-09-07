تفاعل على فحوى اتصال بوتين ومحمد بن سلمان وموقف السعودية من "بريكس"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فحوى الاتصال الذي دار بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء.

وألقى نشطاء الضوء على تصريح ولي العهد السعودي لبوتين بأن المملكة "حريصة وتتطلع" للتعاون مع مجموعة بريكس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير ورد فيه: "تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات".

وتابعت الوكالة في تقريرها: "كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول ’بريكس‘، كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية.".

ويذكر أنه وفي وقت سابق من الشهر الماضي تم الإعلان عن دعوة إيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ومصر وإثيوبيا لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.