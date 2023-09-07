السودان.. البرهان يصدر مرسوما بحل قوات "الدعم السريع"

الشرق الأوسط
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السودان.. البرهان يصدر مرسوما بحل قوات "الدعم السريع"
صورة أرشيفية لعبدالفتاح البرهانCredit: Sudanese Army/AFP via Getty Images

(CNN) -- أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان، قائد القوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، قرارا بحل قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم (حميدتي).

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وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة، فإن القرار "يأتي نتيجة تمرد هذه القوات على الدولة، والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بحق المواطنين، والتخريب المتعمد للبنية التحتية للبلاد، بالإضافة إلى مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لعام 2017".

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها تفرض عقوبات على نائب قائد قوات "الدعم السريع" عبد الرحيم دقلو، لـ"تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان".

يذكر أن الحرب الأهلية في السودان اندلعت في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعدما حدثت اشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، ولا تزال المواجهات متواصلة حتى الآن.

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