دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الاجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في بيانه الختامي، الخميس، للأوضاع الروسية الأوكرانية مؤكدا احترام سيادة الدول.

وفيما يلي ما ورد بالبيان الختامي والمنشور على الموقع الرسمي للمجلس: