للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.. محمد بن زايد يصل إلى الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، إلى الهند لحضور أعمال القمة الـ18 لقادة مجموعة العشرين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وتشارك الإمارات كضيف شرف في القمة التي تُعقد تحت شعار "أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد" وتقام في مدينة نيودلهي.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الإمارات عددا من المسؤولين الإماراتيين على رأسهم وزير الخارجية، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأشارت "وام" إلى أن الوفد الإماراتي سيشارك في "حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين يبحث خلالها مواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا وفي مقدمتها ، تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك"، على هامش أعمال القمة.