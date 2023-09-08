دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار النائب البرلماني المصري، مصطفى بكري، تكهنات بأن يعلن فريد زهران رئيس الحزب المصري، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقررة عام 2024، خلال ساعات، مدعوما من "الحركة الوطنية"، وهو ما أثار تفاعلا.

وتساءل مصطفى بكري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الخميس: "فريد زهران رئيس الحزب المصري، هل يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية مدعوما من الحركة الوطنية؟".

وأوضح النائب البرلماني المصري: "كل المؤشرات تؤكد احتمال إقدامه على هذه الخطوة، وقد يتم الاعلان اليوم أو غدا".

وأردف بكري موضحا: "فريد زهران سبق وأن اشترط عدة أمور تتعلق بالضمانات الانتخابية، هذا حقه، وعليه أن يتقدم بهذه المطالب أو الوثيقة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني الذي كلفه الرئيس السيسي، بتلقي كافة الاقتراحات المتعلقة بكافة الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعين".

وتفاعل نشطاء مع منشور مصطفى بكري، وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي: