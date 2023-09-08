دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة، على القضية الدائرة بين وزير القوى العامة الأسبق عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبوعيطة، والناشط المصري هشام قاسم، الذي لا يزال قيد الاحتجاز والتحقيق بتهمة سبق وقذف الوزير الأسبق.

وجاء رد ساويرس على أحد النشطاء عبر منصة "إكس"، حول القضية التي لا يزال الناشط المصري هشام قاسم القيادي بالتيار الليبرالي الحر، تجري محاكمته بتهمة سب وقذف أبوعيطة، وسط تفاعل على ما منشور كتبه أحد المغردين بأن "كمال أبوعيطة يظل واحدا من أنزه وأنبل أبناء هذه الأمة، رغم أنف كل الراغبين في الشهر والبطولة (الزائفة) بالخوض في سيرة رجل مناضل هو عنوان الشرف وستحفظه الأمة في ضميرها الحي دائما".

وقال الناشط ردا على المنشور: "بالك لو قالوا (المناضل السابق) حبلعها وأعديها، إنما كون حد يوصف كمال أبو عيطة حاليا إنه مناضل فدي بالنسبة لي نكتة والله".

وأضاف" واحد مقضيها شقلبظات من 2011. وأنت جاي تقولي مناضل!!.. تقوم الثورة هو معاها ومؤذنها، يركبوا الإخوان فيقلب على الثوريين ويجي ويترشح على قوائم الإخوان في الانتخابات، الإخوان يقعوا يقلب عليهم ويتعين وزير في حكومة عدلي منصور، السيسي يسيطر يقلب هتيف في مظاهرات نيويورك المرحبة به، ويرجع ربنا يكرمه ويبقى فضلة خيرك عضو في لجنة العفو الرئاسي بقي ده مناضل!! ده!!".

وقال ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا حول إمكانية تسوية القضية بين أبو عيطة، وهشام قاسم: "الرأي والرأي الآخر …ممكن أن يتنازل عن بلاغه ضد هشام قاسم ويكسب احترامنا وتقديرنا".

وأثار المنشور وتعليق نجيب ساويرس عليه ردود فعل بين نشطاء عبر "إكس"، وجاءت أبرزها كالتالي: