دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الإماراتية، الجمعة، انتشال حطام طائرة عمودية سقطت خلال رحلة تدريبية وكان على متنها طياران أحدهما مصري الجنسية.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، وورد فيه: "قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تلقت حوالي الساعة 20:30 مساء أمس الخميس 7 سبتمبر 2023، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212 تابعة لشركة إيروغلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية والجنوب أفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي".

وأضاف البيان أن "فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع".