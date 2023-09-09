"قرى كاملة تحت الأنقاض".. لقطات جوية لآثار دمار زلزال المغرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أظهرت لقطات جوية بثها التلفزيون المغربي، السبت، مشاهد من آثار الدمار التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في البلاد، مساء الجمعة.

وقالت القناة الثانية في التلفزيون الرسمي المغربي، تعليقًا على اللقطات الجوية، إن "مناطق شاسعة دمرها أعنف زلزال يضرب المغرب مند أزيد من قرن وقرى كاملة تحت الأنقاض".

وراح ضحية الزلزال 1037 شخصًا على الأقل و721 مصابًا بجروح خطيرة، حسب الإحصاءات الرسمية، وسط توقعات بارتفاع هذه الأرقام.

وخلال اجتماع حضره الملك محمد السادس، تم الإعلان عن الحداد الوطني لمدة 3 أيام، السبت، على أرواح ضحايا الزلزال، إضافة إلى تنكيس الأعلام الوطنية فوق جميع المباني الحكومية، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.