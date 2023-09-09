لقطة لبايدن ولافروف بقمة العشرين مع انطلاق الاجتماعات في الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل قادة العالم الذين يحضرون قمة مجموعة العشرين إلى موقع القمة، السبت، وكان باستقبالهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
ومع غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن قمة هذا العام، حضر عنهما رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ومن بين الزعماء المشاركين في المؤتمر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشار الألماني أولاف شولتز، وولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من استقبال مودي للأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد ورئيس مصر، عبدالفتاح السيسي.