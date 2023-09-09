لقطة لبايدن ولافروف بقمة العشرين مع انطلاق الاجتماعات في الهند

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (على اليمين) والرئيس الأمريكي جو بايدن (على اليسار) يحضران قمة قادة مجموعة العشرين في نيودلهي في 9 سبتمبر 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل قادة العالم الذين يحضرون قمة مجموعة العشرين إلى موقع القمة، السبت، وكان باستقبالهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ومع غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن قمة هذا العام، حضر عنهما رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

Credit: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP via Getty Images

ومن بين الزعماء المشاركين في المؤتمر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمستشار الألماني أولاف شولتز، وولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ورئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (إلى اليمين) يصافح رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قبل قمة قادة مجموعة العشرين Credit: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP via Getty Images

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من استقبال مودي للأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد ورئيس مصر، عبدالفتاح السيسي.