دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن شكره للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، لدى الإعلان عن مشروعات "الممر الاقتصادي" الجديد، الذي يهدف إلى ربط الهند بمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وخاطب بايدن الشيخ محمد بن زايد، قائلا: "أود أن أقول، شكرًا شكرًا شكرًا، محمد بن زايد.. لا أعتقد أننا كنا نستطيع تحقيق ذلك من دونك".

شارك الشيخ محمد بن زايد في قمة مجموعة العشرين التي اُفتتحت أعمالها في نيودلهي بالهند، السبت.

ونشرت وسائل إعلام إماراتية مقطع فيديو للحظة شكر الرئيس الأمريكي لنظيره الإماراتي.

وقال في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "شاركت اليوم في قمة مجموعة العشرين في الهند، وعقدت لقاءات مثمرة مع عدد من القادة والمسؤولين المشاركين، بحثنا خلالها التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع. الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي من أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية".

وعلى هامش القمة، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن "الممر الاقتصادي" بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

يتضمن "الممر الاقتصادي" تنمية التبادل التجاري والاقتصاد الرقمي عن طريق تدشين مسارات سكك حديدية وربط للموانئ البحرية، مع خطوط لنقل الطاقة النظيفة وكابلات نقل البيانات.