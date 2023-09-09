دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الجمعة، صحة خطاب متداول، على حسابات أحد عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ومنسوب لإحدى جهات الوزارة، يتضمن أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين، خلال أحداث فض الاعتصامات بميداني رابعة العدوية والنهضة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا إنها "تنفي صحة ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بأحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خطاب منسوب صدوره لإحدى جهات وزارة الداخلية، متضمنا أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين، خلال أحداث فض الاعتصامات بميداني رابعة العدوية والنهضة".

وأضافت الوزارة في بيانها "أن ما تم تداوله عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وقد سبق تداوله خلال العام الماضي وتم نفيه".

وختمت الوزارة" موضحة أن "إعادة تداول ذات الادعاءات، يدل على حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة الإرهابية، ويأتي ضمن الأكاذيب التي تروجها للتغطية على جرائمها".