دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، السبت، بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى متضرري زلزال المغرب، وتقديم مختلف أشكال الدعم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأضافت الوكالة أن "مبادرة الرئيس الإماراتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب، ولتعزيز جهوده في مواجهة الأزمة، وتجسيداً لنهج الدولة في التضامن والوقوف مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم خاصة في الظروف الصعبة".

من جانبه، وجّه الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "كافة فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب الشقيق، ومد يد العون للأشقاء في إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب مدن مختلفة في المغرب الشقيق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية.

كما وجّه الشيخ محمد بن راشد، "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، وكافة المؤسسات الخيرية التابعة لها، بسرعة تقديم كافة أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين، والبدء بإعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء، للمساعدة في احتواء آثار الزلزال وتخفيف مصاب إخواننا في المغرب الشقيق"، طبقا لـ"وام".