دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت خلال مشاركته في قمة العشرين بالهند، أنه تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، بما يعزز التبادل التجاري، ويعزز أمن الطاقة العالمي.

وقال الأمير محمد بن سلمان: "يسعدني اليوم أن نجتمع في هذا البلد الصديق، لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية، لبلورة الأسس التي بُنيت عليها هذا المذكرة، بما يحقق المصالح المشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي، وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة".

وأضاف ولي العهد السعودي، في مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية" السعودية عبر حسابها في منصة إكس، تويتر سابقًا: "ويسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البني التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ، وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية".

وأكد محمد بن سلمان: "كما تدعم هذه المذكرة جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية، ومكاسب طويلة العمل على امتداد ممرات العبور لجميع الأطراف".

وختم ولي العهد السعودي، قائلا: "الحضور الكرام.. لتحقيق ما اتفقنا عليه في هذا المذكرة يتطلب الاستمرار في الجهود التي بذلناها، والبدء الفوري في تطوير الغايات اللازمة لتنفيذها وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه".

وفي الوقت نفسه، أعلنت حكومتا السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أنه تم يوم 8 سبتمبر/ أيلول 2023 توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

بحسب الوكالة، "تحدد مذكرة التفاهم الثنائية أطر التعاون بين البلدين لوضع بروتوكولٍ يسهم في تأسيس ممرات عبور خضراء عابرةٍ للقارات، من خلال موقع السعودية الذي يربط قارتي آسيا بأوروبا". كما يهدف المشروع إلى "تيسير عملية نقل الكهرباء المتجددة والهيدروجين النظيف عبر كابلات وخطوط انابيب وإنشاء خطوط للسكك الحديدية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر الربط والنقل الرقمي للبيانات من خلال كابلات الألياف البصرية، وتعزيز التبادل التجاري وزيادة مرور البضائع من خلال ربط السكك الحديدية والموانئ"، طبقا لـ"واس".

وقالت "واس": "وترحب المملكة بالدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم وتسهيل التفاوض لتأسيس وتنفيذ هذا البروتوكول ليشمل الدول المعنية بممرات العبور الخضراء".