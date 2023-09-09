دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، لقطات مصورة للحظة المصافحة باليد، بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مشاركتهما في قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، السبت، وسط حالة من التفاعل.

ووثقت "الإخبارية" والصور القادمة من قمة العشرين، لحظة المصافحة بين الرئيس الأمريكي، وولي العهد السعودي.

ونشرت "الإخبارية" لقطة المصافحة في حسابها بمنصة إكس، تويتر سابقًا، بعنوان "مصافحة جماعية بين ولي العهد والرئيس بايدن ورئيس وزراء الهند".

وظهر رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي وهو يمسك بيد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي.

وقارن نشطاء مصافحة محمد بن سلمان وبايدن خلال قمة العشرين والمصافحة بقبضة اليد، بينهما خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة في يوليو/ تموز 2022.

وأثارت المصافحة بين الجانبين تفاعلا، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وخلال كلمته في القمة، أعلن ولي العهد السعودي، عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه قناة "الإخبارية": "نشيد بمشروع الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار العالمي، الذي أطلقه الرئيس بايدن، وتساهم فيه المملكة بـ20 مليار دولار ونتطلع لتنفيذه".