الجيش المغربي: الزلزال أودى بحياة حوالي 100 شخص

(CNN)-- أعلن الجيش المغربي، السبت، أن الزلزال الذي هز البلاد منذ ساعات أودى بحياة حوالي 100 شخص.

وقال الجيش، عبر منصة "إكس": "نذكركم بضرورة توخي الحذر واتخاذ إجراءات السلامة نظرا لخطر وجود هزات ارتدادية".

كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعلنت، الجمعة، تسجيل زلزال بقوة 6.8 درجة جنوب غرب مدينة مراكش في المغرب، وأضافت الهيئة الأمريكية أن الزلزال كان على عمق 18.5 كيلومترا.

وذكرت هيئة المسح أنه "أقوى زلزال يضرب هذا الجزء من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ أكثر من 120 عاما"، فيما أفاد التلفزيون الرسمي بانهيار عدة مبان بالقرب من مركز الزلزال.

ووفقا للهيئة الأمريكية فإن "الزلازل بهذا الحجم في المنطقة غير شائعة، فمنذ عام 1900، لم تكن هناك زلازل بهذه القوة"، وقالت الهيئة إنه "من المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق"، مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص في المنطقة يقيمون في مبان "معرضة بشدة للاهتزازات الزلزالية".

وأظهرت القناة الأولى التي تديرها الدولة عدة مبانٍ انهارت بالقرب من مركز الزلزال، وأضافت أن آلاف الأشخاص فروا من منازلهم ومبانيهم السكنية بعد أن حذر المعهد الوطني للجيوفيزياء في البلاد من هزات ارتدادية.

وذكر المعهد أن الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز جنوب غرب المغرب كان على عمق حوالي 8 كيلومترات يوم الجمعة الساعة 11:11 مساء وفقا للتوقيت المحلي.

وفي مراكش، انهارت بعض المنازل في المدينة القديمة المزدحمة، وكان الناس ينقلون الأنقاض بأيديهم بينما كانوا ينتظرون المعدات الثقيلة، حسبما قال أحد السكان المحليين، عيد عزيز حسن، لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقال إبراهيم هيمي، وهو ساكن آخر في مراكش، لـ"رويترز" إنه رأى سيارات إسعاف تخرج من البلدة القديمة وإن العديد من واجهات المباني تضررت، وأضاف أن الناس كانوا خائفين ويبقون في الخارج تحسبا لوقوع زلزال آخر.

وذكرت "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن سكان العاصمة الرباط، على بعد نحو 350 كيلومترا شمال جبال الأطلس الكبير، شعروا بالهزة أيضا.