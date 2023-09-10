دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اجتمع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لأول مرة، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش مشاركة الزعيمين في قمة العشرين، بالعاصمة الهندية، نيودلهي، كما عقد الرئيسان مباحثات بحضور وزراء الخارجية والمخابرات من البلدين لبحث تعزيز العلاقات بينهما.

‏‎وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، المستشار أحمد فهمي، في بيان نشره على صفحته على فيسبوك، الأحد، إن "الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين، والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي".

وأضاف المتحدث أن السيسي وأردوغان "أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط".

‏‎وأردف فهمي الرسمي أن "اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين".

ونشر المستشار أحمد فهمي صورا لمصافحة السيسي وأردوغان، ولاجتماع وفدي البلدين على هامش قمة العشرين، بحضور وزراء خارجية ومخابرات البلدين.

Credit: Egy.Pres.Spokesman

ومن جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "الرئيس أردوغان يلتقي نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند".

ويعتبر هذا الاجتماع هو الأول بين السيسي وأردوغان منذ أن تم عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عن الحكم في مصر عام 2013، والذي كان أردوغان يدعمه بشدة.

وكان السيسي وأردوغان تصافحا، لأول مرة، بحضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عل هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر.