أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إحباطه، الأحد، بشأن النهج المتبع في طرح عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عند مناقشة البيع المحتمل لطائرات إف-16 لأنقرة، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية التركية.

وعقد أردوغان مؤتمرًا صحفيًا بعد قمة مجموعة العشرين في الهند، قائلا "لقد تحدثنا بسرعة مع بايدن. وناقشنا أيضًا مسألة طائرات إف-16"، وأضاف "للأسف، يواصل الأصدقاء إثارة مسألة السويد عندما يتعلق الأمر بطائرات إف-16". وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن "مثل هذا النهج يزعجنا بشدة".

وذكر أردوغان أن انضمام السويد المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي هو أمر يخضع لتقدير البرلمان التركي، "وأنا لست في مرحلة حيث يمكنني أن أقرر بنفسي. يجب أن يوافق عليه البرلمان. ويجب على السويد أن تفي بواجباتها"، حسبما نقلت الأناضول. .

وافقت تركيا على دعم مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد عام من المعارضة. وزعمت تركيا أن السويد تسمح لأعضاء الجماعات الإرهابية الكردية المعترف بها بالنشاط على أراضيها، وأبرزها حزب العمال الكردستاني المسلح. كما اتهمت تركيا المسؤولين السويديين بالتواطؤ في المظاهرات المعادية للإسلام، مثل حرق القرآن.

طلبت تركيا طائرات مقاتلة من طراز F-16 ومعدات تحديث في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وهي صفقة بقيمة ستة مليارات دولار ستتضمن بيع 40 طائرة، بالإضافة إلى مجموعات تحديث لـ 79 طائرة حربية موجودة بالفعل في مخزون القوات الجوية التركية، حسبما ذكرت الأناضول.