دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا بشأن ما أثير حول وقوع مشاجرة بين عسكريين في معسكر قوات الأمن الخاصة وهروب الجاني إلى خارج البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا: "بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن مشاجرة بين عسكريين في معسكر قوات الأمن الخاصة وهروب الجاني خارج البلاد بعد الواقعة مباشرة".

وأضافت الوزارة: "أمر رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة بعد الواقعة".

وأكد البيان أن الهدف من لجنة التحقيق هو "الوقوف على ملابسات الواقعة وبيان الأسباب والتداعيات التي أدت إلى المشاجرة، وهروب الجاني لاتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الخميس، فتح تحقيق بعد تداول شكوى لأحد المواطنين وادعاء تعرضه للإساءة من قبل جهة أمنية مختصة في المطار الأمر الذي اثار تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.