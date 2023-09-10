دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الأحد، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عل هامش قمة العشرين في العاصمة الهندية، نيودلهي.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية، مقطع فيديو لمصافحة محمد بن سلمان وأردوغان خلال مشاركتهما في أعمال قمة العشرين.

كما نشرت القناة لقطات لاجتماع الوفد السعودي برئاسة محمد بن سلمان، والوفد التركي برئاسة أردوغان، لبحث تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا في جميع المجالات.

ومن جانبها، نشرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية لقطات لمصافحة واجتماع ولي العهد السعودي مع أردوغان على هامش القمة.

وأجرى ولي العهد السعودي العديد من اللقاءات مع عدد من الزعماء المشاركين في قمة العشرين بنيودلهي، ومن بينهم رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة واجد، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا.

وكان محمد بن سلمان قد صافح الرئيس الأمريكي، جو بايدن بحضور رئيس وزراء الهند، ناريندار مودي، في أول أيام القمة، السبت.