دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات، الأحد، انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الاثنين، الموافق 11 سبتمبر/أيلول، وتستمر لمدة 23 يوماً، حتى الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضافت اللجنة أن الهدف من الحملات الانتخابية إتاحة الفرصة لكي يعبر المرشحون "عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم خلال الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي"، حسبما نقلت الوكالة الإماراتية.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات، ضوابط وشروط الحملات الانتخابية وتشمل: "ضرورة التزام جميع المرشحين بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، والالتزام بسياسة وضوابط استخدام المرشحين للذكاء الاصطناعي في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، ويحظر على المرشحين تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ 3 ملايين درهم"، طبقا لـ"وام".

وتم تحديد يومي 25، و26 سبتمبر/ أيلول الجاري لانسحاب المرشحين، ويومي 27 و28 سبتمبر لتقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات "حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة"، حسبما أفادت الوكالة.

كما شددت اللجنة الوطنية للانتخابات على "حرصها التام على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين، وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية".

وطبقا لما نقلت الوكالة الإماراتية، حددت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مجموعة من الضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية، أهمها: "أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في تنفيذ الحملات الانتخابية، كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده".

ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، "لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الذي يوافق 7 أكتوبر المقبل، وأن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انسحابه، كما يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات"، حسبما نقلت الوكالة الإماراتية عن اللجنة الوطنية للانتخابات.