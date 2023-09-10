لأول مرة.. أمريكا تصادر شحنة من النفط الإيراني كانت متجهة إلى الصين

(CNN) -- أعلنت الإدارة الأمريكية مصادرة ما يقرب من مليون برميل من النفط الخام الإيراني على متن ناقلة يُزعم أنها كانت متجهة إلى الصين، وفقا لوثائق محكمة تم الكشف عنها حديثا، وبيان صادر عن وزارة العدل.

وقالت وزارة العدل: "هذا هو القرار الجنائي الأول على الإطلاق الذي يتعلق بشركة انتهكت العقوبات من خلال تسهيل البيع والنقل غير المشروع للنفط الإيراني".

ويُزعم أن "الحرس الثوري" الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية شحن أكثر من 980 ألف برميل من النفط.

وأضافت وزارة العدل أن "كيانات متعددة تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني متورطة في مخطط لإخفاء مصدر النفط وبيعه بشكل غير قانوني إلى الصين"، وفقا لوثائق المحكمة.

وتظهر الوثائق أيضا مزاعم بأن "الأرباح من مبيعات النفط تدعم مجموعة كاملة من الأنشطة الخبيثة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان المحلية والدولية".

وفي أبريل/ نيسان، اعترفت الشركة التي تدير الناقلة التي تحمل النفط، إمباير نافيجيشن، بالذنب في التآمر لانتهاك العقوبات على إيران، وتم تغريم الشركة حوالي 2.5 مليون دولار وحكم عليها بالخضوع للمراقبة لمدة 3 سنوات.

ووفقا لوزارة العدل، نقلت الناقلة سويز راجان التابعة للشركة البضائع المهربة و"تكبدت نفقات كبيرة مرتبطة بالرحلة".

وتواصلت CNN مع إمباير نافيجيشن للتعليق.