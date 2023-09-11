دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقدت مصر "الإجراءات الأحادية" لإثيوبيا، بعد إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد، انتهاء المرحلة الرابعة والأخيرة لملء سد النهضة الإثيوبي.

في وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي نجاح أديس أبابا في جولة الملء الرابعة والأخيرة لسد النهضة الإثيوبي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن منشور كتبه أبي أحمد عبر صفحته في فيسبوك: "لقد واجهنا تحديات داخلية وضغوطا خارجية. لقد تغلبنا على كل هذه الأمور وأصبحنا قادرين على الوصول إلى هذه المرحلة". ودعا الإثيوبيين إلى مواصلة دعمهم حتى اكتمال السد.

وقال بيان للخارجية المصرية، في تعليقها على إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لسد النهضة، إن "ذلك يعد استمرارًا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء".

وأضاف البيان أن "اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنها المائى الذي تكفله قواعد القانون الدولي".

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن "هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد".

كانت مصر والسودان وإثيوبيا قد استأنفوا المفاوضات الشهر الماضي، حيث تحاول القاهرة والخرطوم التوصل إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن تشغيل وملء سد النهضة، خاصة في وقت سنوات الجفاف.

تريد إثيوبيا الوصول بإجمالي المياه المخزتة في بحيرة السد إلى 74 مليار متر مكعب، في حين يتوقع أن تقوم بتعلية جديدة في جسد السد قوامها 20 مترًا، قبل موعد الفيضان الجديد في يونيو/ حزيران المقبل. ويبلغ ارتفاع السد 145 مترًا وطوله 1,8 كيلومتر.