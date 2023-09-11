دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظرت وزارة التربية والتعليم في مصر ارتداء الطالبات لغطاء الوجه (النقاب)، ضمن نشرة رسمية بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد.

وأفادت صحيفة "الأهرام" الحكومية، الاثنين، أن وزير التربية والتعليم رضا حجازي، أصدر قرارًا وزاريًا بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

وأوضح قرار حجازي ضرورة التزام طلاب وطالبات المدارس بارتداء زي موحد، وفقًا لمواصفات تشمل "مريلة وبنطلون لجميع الطلاب باللون الذي تحدده مديرية التربية والتعليم المختصة"، وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية.

حسب نص القرار، الذي أوردته "الأهرام"، "يمكن استبدال المريلة، وإحلال قميص وجونلة محلها بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين". فيما تركت الوزارة لمديريات التعليم تحديد ما يمكن للطلاب ارتدائه خلال فصل الشتاء.

بالنسبة لغطاء الرأس، لم تشر وزارة التعليم المصرية إلى حظر النقاب بصورة مباشرة، لكنها قالت إن "غطاء الشعر للبنات ليس إجباريا وإنما اختياريا، ويشترط في الغطاء الذي تختاره الطالبة برغبتها ألا يحجب وجهها"، أي النقاب.

وقالت الوزارة إنه في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن يكون ذلك "تم بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر".