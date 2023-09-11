الإعصار "دانيال" يضرب مناطق شمال وشرق ليبيا والأمطار تغرق شوارع المدن

صورة أرشيفية لسيارات وسط مياه الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة الليبية، طرابلس في 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 2022.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ضرب الإعصار "دانيال"، مساء الأحد، العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، أغرقت العديد من شوارع البلاد، فيما سارعت السلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لأمطار غزيرة تملأ شوارع بعض المدن الليبية كالعاصمة طرابلس، وبنغازي ودرنة والبيضاء والمرج.

وسقط على شمال ليبيا أكثر من ثلثي معدل هطول الأمطار السنوي في يوم واحد. وعادة ما يبلغ متوسط هطول الأمطار في مناطق شمال ليبيا حوالي 270 مليمترًا على مدار العام، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

وسقط على مدينة المرج بليبيا 185 مليمترًا من الأمطار خلال 24 ساعة، في حين تلقت مدينتا بنينا ودرنة ما يتراوح بين 70– 100 مليمتر من الأمطار.

وهذه الأمطار هي نتيجة بقايا نظام ضغط منخفض قوي جدا، والذي أُطلق عليه رسميًا اسم الإعصار "دانيال"، من قبل خدمات الأرصاد الجوية الوطنية في جنوب شرق أوروبا.

وكان "دانيال" قد جلب فيضانات كارثية إلى اليونان، الأسبوع الماضي، قبل أن ينتقل إلى البحر المتوسط، ويتحول إلى إعصار استوائي يعرف باسم "ميديكان".

وتؤثر بقايا العاصفة على شمال ليبيا وتتجه ببطء شرقا نحو شمال غرب مصر، وقد يصل معدل هطول الأمطار خلال اليومين المقبلين إلى 50 مليمترًا.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي "قوات شرق ليبيا"، العقيد أحمد المسماري في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الاثنين، أنه تم "فقدان الاتصال بخمس جنود من القوات المسلحة العربية الليبية، مع آلياتهم أثناء عملية إنقاذ للعائلات العالقة داخل مدينة البيضاء".

وبحسب وكالة الأنباء الليبية "وال"، فقد أصدر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، في طرابلس عبدالحميد الدبيبة "تعليماته لوزير الحكم المحلي باتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لحصر البلديات المتضررة بالمنطقة الشرقية، وتقديم مساعدات مالية لها لتوفير كل الاحتياجات اللازمة".

وقال الدبيبة إن "ما تشهده المنطقة الشرقية يُعدّ كارثة للوطن، ونتعامل مع الوضع بكل ما أوتينا من إمكانيات".

وأكد الدبيبة: "لن نترك أهلنا وسنبذل جهودنا وكل إمكانيات الدولة مُسخرة لهذا الحدث"، حسبما أفادت وكالة "وال".

وأردف الدبيبة في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "وجهتُ كل أجهزة الدولة ووزاراتها ومؤسساتها؛ للتعامل الفوري والسريع مع السيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يمر بمدن شرقنا الحبيب".

وكان القائد العام لقوات شرق ليبيا المُشير خليفة حفتر، عقد اجتماعا، مساء الأحد، مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية بشأن التدابير المُتخذة في مواجهة العاصفة المتوسطية "دانيال".

وحثّ حفتر في بيان نُشر عبر صفحة الجيش الوطني الليبي "قوات شرق ليبيا"، مساء الأحد، على "مواصلة العمل وتكثيف الجهود كلّ حسب اختصاصه"، مؤكداً أن "تأمين أهلنا وأبناء شعبنا من كل المخاطر، وحمايتهم وتوفير العناية اللازمة وتلبية احتياجاتهم، يعد ضرورةً توضع فوق كل اعتبار".

ومن جانبها، قررت مديرية أمن درنة شرق ليبيا، الأحد، فرض حظر التجوال اعتبارا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الثامنة، صباح الاثنين، وذلك في إطار التدابير الأمنية لمواجهة الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة، حسبما نقلت وكالة "وال".