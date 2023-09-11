محمد بن زايد يوجه بإرسال مساعدات عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وعبّر الشيخ محمد بن زايد عن "تعازيه لدولة ليبيا قيادة وحكومة وشعباً في ضحايا الفيضانات.. داعيًا الله تعالى أن يرحم الضحايا وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

كانت وكالة الأنباء الليبية (وال) نقلت عن أسامة حماد رئيس الوزراء الليبي المكلف من مجلس النواب في شرق البلاد، أن أكثر من 2000 شخص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت شرقي ليبيا.

وقال الهلال الأحمر في بنغازي يوم الاثنين إنه يقدر أن ما بين 150 إلى 250 شخصا لقوا حتفهم في مدينة درنة، وفقا لوكالة رويترز.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من عدد القتلى، ولم يذكر حماد مصدرًا لعدد القتلى والمفقودين.

كان رئيس الحكومة في شرق البلاد، ومثله رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المتمركزة في طرابلس غربي ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، قد أعلنا الحداد لمدة 3 أيام على ضحايا فيضانات الإعصار دانيال.