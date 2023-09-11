استمرار البحث عن ناجين من زلزال المغرب.. وعائلات تنام في الشوارع خشية الهزات الارتدادية

"بدا وكأنه سلسة انفجارات".. مغربيون يصفون ما حدث عند وقوع الزلزال

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أفادت قناة 2M المغربية الرسمية، الأحد، أن 2681 شخصًا على الأقل قُتلوا في الزلزال الذي ضرب المغرب وأصيب 2501 آخرون.

وتواصل السلطات المغربية جهود الإنقاذ، إلا أن الطرق المدمرة المؤدية إلى المناطق المتضررة تؤثر على حركة المساعدات، حسبما قال مسؤول حكومي مغربي لشبكة CNNفي وقت سابق.

وأوضح المسؤول لشبكة CNN: "ضرب الزلزال مناطق جبلية متباعدة جغرافيًا، ويصعب الوصول إلى هذه المناطق في بعض الحالات".

وتقع العديد من القرى المتضررة في مناطق نائية من جبال الأطلس، ما شكل عائقاً أمام فرق الإنقاذ. في وقت بدأت فرق إنقاذ دولية الانضمام إلى الجهود الإغاثية.

وتستخدم السلطات طائرات مروحية للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا، والآلات لإزالة الأنقاض من الطرق المُعطلة.