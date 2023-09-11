دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أجرى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيا، الاثنين، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي لبحث الدعم السعودي لليمن، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الوكالة أن "الجانبين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وبحثا مستجدات الأوضاع في اليمن".

وأكد وزير الدفاع السعودي "استمرار المملكة بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق، كما جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".

وأضافت الوكالة السعودية أن الأمير خالد بن سلمان نقل، "تحيات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ولأعضاء المجلس، ودعواتهما لهم وللجمهورية اليمنية بالأمن والاستقرار والرخاء.

فيما حمَّل العليمي، وزير الدفاع تحياته إلى القيادة السعودية.