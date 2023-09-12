دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، صحة مقاطع فيديو، قالت إن أحد العناصر الهاربة بالخارج تناولها وزعم أنها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، موضحة أن تلك المقاطع محرفة، ولا علاقة لها بالأشخاص الذين ادعى أنها خاصة بهم.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "مقاطع الفيديو التي تناولها أحد العناصر الهاربة بالخارج، بزعم كونها لنزلاء داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، محرفة ولا تمت بصلة للأشخاص التي يدعى إنها خاصة بهم".

وأضاف منشور الوزارة أن "جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمن فيهم الأشخاص الواردة بتلك الادعاءات يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، ويستخدمون كافتريات المراكز ويحضرون جلسات المحاكمة في القضايا المتهمين فيها".

وأكدت الوزارة في منشورها قائلة إنه "جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات والقائمين عليها".

وختمت الوزارة أن "ذلك يأتي في إطار مخططات جماعة (الإخوان الإرهابية) لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام".