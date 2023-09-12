دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، الاثنين، ردود فعل بحديثه عن الشرط الوحيد لخروج مصر من مشاكلها الاقتصادية وغيرها والتي يعترف بها القريب قبل الغريب، حسب قوله.

وقال إبراهيم عيسى في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "الشرط الوحيد (مفيش غيره) للخروج من مشاكل مصر الاقتصادية، وغيرها التي يعترف بها القريب قبل الغريب هو أن تعمل الدولة المصرية بالمثل الشعبي الحكيم والعميق والعملي والمنجز والمعجز (إدي العيش لخبازه ولو أكل نصه)".

وأضاف عيسى: "بالمناسبة لم يحدث أن أكل الخباز نصف ما خبز أبدا ولا حتى ربعه ولا عشره، ليس لها إلا الخباز يا أصحاب الفرن".

وأثار منشور إبراهيم عيسى ردود فعل، وتوالت التعليقات>

فكتب أحد النشطاء عبر منصة "إكس": "الحل بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية وليس فقط ببناء الحجر. هكذا كانت تجربة الحريري في لبنان التي أصبحت عبئا على المواطن اللبناني. نتمنى لمصر الحبيبة كل الخير".

وكتب ناشط آخر: "الحل سياسي يا إبراهيم بيه".

في حين قال ناشط ثالث: "أتفق مع حضرتك تماما، أوجزت وأنجزت !!!! !!! بس سؤالي لحضرتك؟ هل كلام حضرتك يشمل الرئيس ؟!!!!".