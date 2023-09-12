إيران تؤكد اعتقال دبلوماسي سويدي بتهمة "ارتكاب جرائم" في البلاد

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد مسؤولون إيرانيون، الثلاثاء، اعتقال الدبلوماسي السويدي يوهان فلوديروس، بتهمة "ارتكاب جرائم" في البلاد، وأنه يجري التحقيق في جرائمه وتقديمه إلى المحكمة "في الأيام المقبلة".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي: "لقد ارتكب هذا المواطن السويدي جرائم داخل إيران وتم تنفيذ الإجراءات الأولية. لقد تم إرساله إلى السجن بموعد قانوني". وأضاف أنه "تم الانتهاء من التحقيق وسيتم إحالة قضيته إلى المحكمة في الأيام المقبلة".

وفي العام الماضي، قالت السلطات الإيرانية إنها ألقت القبض على مواطن سويدي بتهمة التجسس، لكنها لم تذكر اسم الشخص المحتجز.

في وقت سابق، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي "يضغط" على السلطات الإيرانية للإفراج عن يوهان فلوديروس، موظف الاتحاد الأوروبي المحتجز بشكل غير قانوني في إيران.

وفي حديثه للصحفيين في قادس بإسبانيا، قبل أسبوع، قال بوريل إنه يريد تسليط الضوء على قضية فلوديروس، وهو "مواطن سويدي يعمل في الاتحاد الأوروبي" والذي "احتجزته إيران بشكل غير قانوني خلال الـ 500 يوم الماضية".