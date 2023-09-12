دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الاثنين، ضبط 23 شخصا في 3 قضايا مختلفة بمنطقتي جليب الشيوخ والسالمية، بتهمة "ممارسة الرذيلة" مقابل المال، وأكدت أنها أحالتهم إلى الجهات المختصة.

وقالت إدارة الإعلام الأمني التابعة للوزارة في منشور عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "استمرارا لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط 14 شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) في جليب الشيوخ".

وأضافت إدارة الإعلام الأمني في منشورها: "كما تمكنت إدارة حماية الآداب العامة، من ضبط 9 أشخاص يقومون بممارسة الرذيلة في منطقة السالمية ومعاهد المساج مقابل مبالغ مالية".

وختمت الإدارة قائلة: "وتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ونشرت الوزارة صورا مموهة لوجوه الأشخاص الذين ضبطتهم وأرفقتها بمنشورها.