دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الاثنين، تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد المواطنين في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر بطعنه بالسكين في صدره، حسبما أفادت الوزارة في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم راشد بن أحمد بن راشد البوعينين، سعودي الجنسية، على قتل عبدالعزيز بن محمد بن راشد البوعينين، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين في صدره، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما"، طبقا للوكالة.

وأضافت الوزارة: "تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثُبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه"، حسب البيان.

وأكدت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، راشد بن أحمد بن راشد البوعينين، سعودي الجنسية، الاثنين، بتاريخ 26/ 02/ 1445هجرية، الموافق 11/ 09/ 2023 ميلادية بالمنطقة الشرقية"، طبقا لما نقلت وكالة "واس".