دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد المواطنين، بمنطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت اتهامه بقتل مواطن آخر بإطلاق النار عليه من بندقية، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم بندر بن بدر بن خلوي الحربي، سعودي الجنسية، على قتل أحمد بن عبدالله بن غرم الله الغامدي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من بندقية (شوزن) مما أدى إلى وفاته"، طبقا لـ"واس".

وأضافت الوزارة أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصّة، صدر بحقه صكٌّ يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأُيد من مرجعه".

وأكدت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، بندر بن بدر بن خلوي الحربي، سعودي الجنسية، الثلاثاء، بتاريخ 27/ 02/ 1445هجرية، الموافق 12/ 09/ 2023 ميلادية، بمنطقة المدينة المنورة"، بحسب الوكالة السعودية.