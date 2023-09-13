إضاءة برج خليفة بألوان العلم الليبي تضامنًا مع ضحايا الفيضانات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضاءت دولة الإمارات برج خليفة بألوان العلم الليبي، مساء الثلاثاء/ الأربعاء، تضامنًا مع الشعب الليبي، بعد موجة الفيضانات التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكتبت صفحة برج خليفة عبر فيسبوك: "‎نضيء برج خليفة ‏تضامنًا مع الشعب الليبي الشقيق على أثر الفيضانات التي أصابت البلاد. سائلين الله تعالى أن يجبر مصابهم، ويعوضهم خيرًا".

في حين كانت هناك رسالة على واجهة البرج المضيفة، تقول: "من أهل الإمارات إلى ليبيا وشعبها الشقيق.. قلوبنا وعقولنا معكم، اللهم احفظ ليبيا وشعبها".

وتجاوز عدد ضحايا الفيضانات في ليبيا الآن أكثر من 6000 شخص حتى صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، بحسب سعد الدين عبد الوكيل وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة في طرابلس.