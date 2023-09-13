سمكة قرش تهاجم مواطنة مصرية في منتجع سياحي بمدينة دهب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هاجمت سمكة قرش مواطنة مصرية في أحد المنتجعات السياحية بمدينة دهب المصرية المطلة على خليج العقبة، الأربعاء، حسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.

ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة البيئة أن الوزيرة ياسمين فؤاد "أكدت اتخاذ قرار بغلق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة من هجوم لسمكة قرش".

ووجهت وزيرة البيئة فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف علي أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

وأضاف بيان وزارة البيئة أن الجهات الطبية "أفادت باستقرار الحالة الصحية للمواطنة المصابة وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها".

وأشار البيان إلى أن "غرفة العمليات بالوزارة (تلقت بلاغًا) بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطافات، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية".

لم توضح وزارة البيئة طبيعة إصابة المواطنة، بينما ذكر مستخدمون للشبكات الاجتماعية، أنه تم بتر ذراعها، وهو ما لم يمكن لشبكة CNN تأكيده بشكل مستقل.