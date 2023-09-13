ماذا ستفعل الحكومة بالأموال التي ستفرج عنها أمريكا؟.. رئيس إيران يرد

(CNN)-- قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، إن حكومة بلاده "ستقرر كيف وأين ستنفق الـ6 مليارات دولار" من الأموال المجمدة بعد أن تفرج عنها الولايات المتحدة.

وأضاف رئيسي، في مقابلة مع ليستر هولت من شبكة NBC ، أن الولايات المتحدة "جمدت الأموال بشكل غير عادل، وفرضت المزيد من الضغوط على الشعب الإيراني".

وردا على سؤال عما إذا كانت الأموال ستستخدم لـ"أغراض إنسانية"، بما في ذلك الغذاء والدواء، قال رئيسي إن "الإنسانية تعني كل ما يحتاجه الشعب الإيراني لذلك، سيتم تخصيص هذه الأموال في الميزانية لتلك الاحتياجات، وسيتم تحديد احتياجات الشعب من قبل الحكومة".

ويعد تحويل 6 مليارات دولار من الولايات المتحدة إلى إيران خطوة رئيسية في صفقة لإطلاق سراح 5 أمريكيين اعتبرتهم وزارة الخارجية الأمريكية محتجزين ظلما في إيران، وقال رئيسي إن الأمريكيين الخمسة "في صحة جيدة للغاية".

وأُجريت المقابلة في العاصمة الإيرانية طهران بعد مرور عام تقريبا على وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" ونقلها إلى "مركز إعادة التثقيف" بزعم "عدم التزامها بقواعد اللباس المحافظة".

وعندما سُئل عن إمكانية حدوث معارضة عشية وفاة أميني، قال رئيسي إن الحكومة "دائما على استعداد للاستماع إلى مخاوف المحتجين"، وأضاف: "أولئك الذين يعتزمون استغلال اسم أميني بهذه الذريعة ليكونوا عملاء للأجانب من أجل خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد نحن نعرف ما سيحدث لهم نحن نعلم ماذا سيحدث لهم، وهم يعلمون أن تعريض أمن الناس وأمن المجتمع للخطر سيكلفهم ثمنا باهظا".